Двоє загиблих: на Черкащині автомобіль потонув у водоймі

В Городище Черкаської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого дві людини загинули.

Інцидент стався в суботу, 14 серпня, близько 15.00, повідомили в прес-службі поліції.

За попередніми даними 35-річний водій іномарки Fiat не впорався з керуванням на дамбі і вилетів у водойму.

В результаті він і його 40-річний пасажир померли на місці події, четвертому людині – 36-річному місцевому жителю вдалося вибратися з машини. Його життю і здоров’ю нічого не загрожує.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка вирішує питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху) КК України.