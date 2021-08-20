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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Забрала документы и поселила в сарае: на Волыни женщина удерживала мужчин в рабстве

Забрала документы и поселила в сарае: на Волыни женщина удерживала мужчин в рабстве

В Волынской области женщина нанимала на работу сотрудников, которые должны были ухаживать за скотом. После этого она отвозила мужчин в хлев с животными, забирала их документы и удерживала в рабстве.

За работу женщина обещала зарплату, однако никто из людей так и не получил денег. Правонарушительница угрожала мужчинам, которых незаконно удерживала.

Рабство на Волыни: женщина удерживала мужчин в хлеву с животными

По данным полиции, 60-летняя злоумышленница проживала в селе Вербаев. Она долгое время эксплуатировала людей, которые находились в уязвимом состоянии.

Полицейские освободили трех мужчин из рабства женщины. Сейчас незаконную деятельность подозреваемой пресекли правоохранители.

Рабство на Волыни: женщина удерживала мужчин в хлеву с животными

Фигурантке объявили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них — Торговля людьми и Похищение, присвоение, вымогательство документов путем мошенничества или их повреждения.

Правоохранители завершили досудебное расследование. Сейчас следователи направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнице грозит заключение сроком до 12 лет.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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