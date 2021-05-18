В Чернигове разоблачили злоумышленников, которые незаконно удерживали людей на заказ. Пострадавших размещали в так называемом реабилитационном центре с идеологическим выздоровлением.

В этом центре незаконно удерживали 21 человека. Он действовал около полугода. В него могли попасть как алкозависимые и наркозависимые люди, так и те, кто не угодил своим родным.

— Любой гражданин мог договориться с организатором о помещении человека в этот дом. Для этого необходимо было просто указать пальцем на пациента в возрасте от 18 лет. За ним в любую точку страны выезжала группа мужчин и принудительно доставляла его в Чернигов, — сообщили в полиции.

Цена такой услуги составляла до 2,5 тыс. грн, но родственники также должны были платить за содержание человека в центре по 8 тыс. грн в месяц.

Чтобы поместить человека в такой центр, не нужно было никаких справок, а в самом учреждении отсутствовали медики.

Читайте Луганчанин переправлял украинок в Европу для эксплуатации в порнобизнесе

Если людям в этом центре становилось плохо или они начинали сопротивляться — им давали лёгкие наркотики.

Также у людей отбирали мобильные телефоны, личные вещи, не давали общаться с людьми вне центра, применяли психологическое и физическое насилие за любые нарушения так называемых правил пребывания в больнице. Покинуть этот дом удерживаемые не могли.

Организовал такой бизнес гражданин России. В банду также входили уроженцы Харьковской и Донецкой областей в возрасте от 25 до 35 лет. Между ними были четко распределены роли. Ранее эти мужчины были судимы за оборот наркотиков.

Организатора и ещё троих участников задержали. Им готовятся подозрения по ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы, совершённое организованной группой лиц). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Сексуальное рабство