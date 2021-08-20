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Юлія Захарченко |

Забрала документи та поселила у хліві: на Волині жінка утримувала чоловіків у рабстві

Забрала документи та поселила у хліві: на Волині жінка утримувала чоловіків у рабстві

У Волинській області жінка наймала на роботу працівників, які мали доглядати худобу. Після цього вона відвозила чоловіків у хлів з тваринами, забирала їхні документи та утримувала у рабстві.

За роботу жінка обіцяла зарплатню, проте ніхто з людей так і не отримав грошей. Правопорушниця погрожувала чоловікам, яких незаконно утримувала.

Рабство на Волині: жінка утримувала чоловіків у хліву з тваринами

За даними поліції, 60-річна зловмисниця проживала у селі Вербаїв. Вона довгий час експлуатувала людей, які перебували в уразливому стані.

Поліцейські звільнили трьох чоловіків з рабства жінки. Наразі незаконну діяльність підозрюваної припинили правоохоронці.

Рабство на Волині: жінка утримувала чоловіків у хліву з тваринами

Фігурантці оголосили підозри за двома статтям Кримінального кодексу України. Серед них – Торгівля людьми та Викрадення, привласнення, вимагання документів шляхом шахрайства або їхнє пошкодження.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисниці загрожує ув’язнення терміном до 12 років.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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