Рабство на Волині: жінка утримувала чоловіків у хліву з тваринами

У Волинській області жінка наймала на роботу працівників, які мали доглядати худобу. Після цього вона відвозила чоловіків у хлів з тваринами, забирала їхні документи та утримувала у рабстві.

За роботу жінка обіцяла зарплатню, проте ніхто з людей так і не отримав грошей. Правопорушниця погрожувала чоловікам, яких незаконно утримувала.

За даними поліції, 60-річна зловмисниця проживала у селі Вербаїв. Вона довгий час експлуатувала людей, які перебували в уразливому стані.

Поліцейські звільнили трьох чоловіків з рабства жінки. Наразі незаконну діяльність підозрюваної припинили правоохоронці.

Фігурантці оголосили підозри за двома статтям Кримінального кодексу України. Серед них – Торгівля людьми та Викрадення, привласнення, вимагання документів шляхом шахрайства або їхнє пошкодження.

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Наразі слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Зловмисниці загрожує ув’язнення терміном до 12 років.