Взрыв на АЗС в городе Хуст — первые подробности взрыва

В городе Хуст Закарпатской области произошел взрыв газовоздушной смеси на автозаправочной станции. К счастью, после этого огонь не разгорелся.

Однако в результате взрыва пострадали два человека 1959 года рождения. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что они получили травмы.

Пострадавших граждан госпитализировали каретами скорой медицинской помощи в лечебное учреждение. Сейчас медицинские работники оказывают необходимую помощь травмированным.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и спасатели. В ГСЧС не указали, что могло стать причиной взрыва.

По данным ГЧСЧ, за последние сутки на территории Украины произошло 189 пожаров, среди которых 64 случая — в жилом секторе.

В частности, произошел пожар в Киеве на территории Голосеевского района. Пламя вспыхнуло в 5-этажном жилом доме по адресу улица Васильковская.

Огонь охватил площадь около 600 кв. м. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Спасатели призвали украинцев быть осторожными и внимательными.