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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Вибух на АЗС у Закарпатській області: двоє людей травмувалися

Вибух на АЗС у Закарпатській області: двоє людей травмувалися

У місті Хуст Закарпатської області стався вибух газоповітряної суміші на автозаправній станції. На щастя, після цього вогонь не розгорівся.

Проте унаслідок вибуху постраждало двоє людей 1959 року народження. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що вони дістали травми.

Вибух на АЗС у місті Хуст – перші подробиці вибуху

Постраждалих громадян госпіталізували каретами швидкої медичної допомоги до лікувального закладу. Наразі медичні працівники надають необхідну допомогу травмованим.

На місці події працюють правоохоронні органи та рятувальники. У ДСНС не зазначили, що могло стати причиною вибуху.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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