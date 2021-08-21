Вибух на АЗС у місті Хуст – перші подробиці вибуху

У місті Хуст Закарпатської області стався вибух газоповітряної суміші на автозаправній станції. На щастя, після цього вогонь не розгорівся.

Проте унаслідок вибуху постраждало двоє людей 1959 року народження. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що вони дістали травми.

Постраждалих громадян госпіталізували каретами швидкої медичної допомоги до лікувального закладу. Наразі медичні працівники надають необхідну допомогу травмованим.

На місці події працюють правоохоронні органи та рятувальники. У ДСНС не зазначили, що могло стати причиною вибуху.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 189 пожеж, серед яких 64 випадки – у житловому секторі.

Зокрема сталася пожежа у Києві на території Голосіївського району. Полум’я спалахнуло у 5-поверховому житловому будинку за адресою вулиця Васильківська.

Вогонь охопив площу близько 600 кв. м. За попередніми даними, постраждалих унаслідок події немає. Рятувальники закликали українців бути обережними та уважними.