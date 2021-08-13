В Днепровском районе Киева в многоэтажке произошел пожар. Огонь вспыхнул в 16-этажном жилом доме.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что горит мусор на площади около 25 кв. м на первом этаже здания, расположенного по адресу ул. Азербайджанская, 8-Б.

Спустя почти 30 минут после сообщения о пожаре работники ГСЧС локализовали пламя. Еще через пять минут огонь ликвидировали. В результате пожара повреждены двери многоэтажки, закопчены стены и потолок мусоросборника.

В ГСЧС отметили, что пострадавших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину пожара. Для ликвидации пламени привлекли 15 спасателей и четыре единицы основной и спецтехники.

По данным ГСЧС, за последние сутки в Украине произошло 326 пожаров. Среди них 57 случаев — в жилом секторе, 10 пожаров — в производственной сфере и девять случаев — в транспорте. В результате огня погибли два человека, еще шесть человек пострадали.

Всего с начала 2021 года произошел 45 881 пожар, в результате которых погибли 1 018 граждан и 848 человек пострадали. Однако пожарным удалось спасти 982 человек.