В городе Каменское Днепропетровской области произошел пожар в квартире 5-этажного жилого дома, расположенного по адресу улица Белорусская.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь вспыхнул на кухне квартиры на первом этаже. Пламя повредило мебель, внутреннюю облицовка стен и другие бытовые вещи. Общая площадь огня составила около 7 кв. м.

В результате пожара пострадал владелец жилья — мужчина 1989 года рождения. Каретой экстренной медицинской помощи его госпитализировали в Каменскую городскую больницу.

По предварительным данным, мужчина отравился продуктами горения. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Через 14 минут после получения сообщения о пожаре спасатели локализовали пожар, а через пять минут полностью ликвидирован.

К тушению пламени привлекли девять работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.

По данным ГЧСЧ, за последние сутки на территории Украины произошло 220 пожаров, в результате которых погиб один человек и трое пострадали.