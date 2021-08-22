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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Вогонь спалахнув на кухні: на Дніпропетровщині під час пожежі постраждав чоловік

Вогонь спалахнув на кухні: на Дніпропетровщині під час пожежі постраждав чоловік

У місті Кам’янське Дніпропетровської області сталася пожежа у квартирі 5-поверхового житлового будинку, розташованого за адресою вулиця Білоруська.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що вогонь спалахнув у кухні квартири на першому поверсі. Полум’я пошкодило меблі, внутрішнє облицювання стін та інші побутові речі. Загальна площа вогню склала близько 7 кв. м.

Унаслідок пожежі постраждав власник житла – чоловік 1989 року народження. Каретою екстреної медичної допомоги його госпіталізували до Кам’янської міської лікарні.

За попередніми даними, чоловік отруївся продуктами горіння. Наразі йому надають необхідну медичну допомогу.

Через 14 хвилин після отримання повідомлення про пожежу вогнеборці локалізували пожежу, а ще через п’ять хвилин повністю ліквідували.

До гасіння полум’я залучили дев’ять працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та три одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 220 пожеж, унаслідок яких загинула одна особа та троє людей постраждало.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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