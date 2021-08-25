В Глевахе Киевской области около 3.00, когда вся семья отдыхала, неизвестный мужчина залез в дом и напал на двух спящих детей.

Их родители проснулись от крика в детской комнате. Они увидели нападающего, но тот успел убежать.

После ночного визита незнакомца на груди восьмилетнего мальчика осталась резаная рана, а у 14-летней дочери — разбитый нос. Обоих детей госпитализировали в больницу.

На место сразу прибыла следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 26-летний житель Бучанского района.

Подозреваемого задержали. Открыто уголовное производство по двум статьям УКУ — ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление) и п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство). По этим статьям ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.