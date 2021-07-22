Раздевал и целовал посреди улицы: на Волыни 22-летний парень нападал на женщин

На Волыни задержали 22-летнего парня, причастного к четырем эпизодам попыток изнасилования молодых девушек.

Все инциденты произошли в городе Ковель. Одной из жертв домогательств стала 22-летняя девушка, которую злоумышленник прижал к стене и начал раздевать прямо на улице.

Испугавшись, девушка быстро вырвалась из рук парня и сразу сообщила о нападении полицейским.

Выяснилось, что за женщинами парень следил на собственном автомобиле. Собрав показания всех четырех жертв, правоохранители выследили злоумышленника.

Был ли 22-летний парень в нетрезвом состоянии на момент совершения нападений на девушек, не сообщается.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 153 (Сексуальное насилие) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения, следствие по делу продолжается.