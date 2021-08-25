У Глевасі Київської області близько 3.00, коли вся сім’я відпочивала, невідомий чоловік заліз до будинку та напав на двох сплячих дітей.

Їхні батьки прокинулися від крику у дитячій кімнаті. Вони побачили нападника, але той встиг втекти.

Після нічного візиту незнайомця на грудях восьмирічного хлопчика лишилася різана рана, а у 14-річної доньки – розбитий ніс. Обох дітей госпіталізували до лікарні.

На місце відразу прибула слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 26- річний житель Бучанського району.

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Підозрюваного затримали. Відкрито кримінальне провадження за двома статтями ККУ – ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин) та п. 1, п. 2, п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство). За цими статтями йому загрожує довічне ув’язнення.

Нині вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.