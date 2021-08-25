Трагедия в Харькове: в озере утонул 12-летний мальчик

В Харькове 24 августа около 19.30 на озере возле бульвара Ивана Каркача при невыясненных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик.

Прибывшие на место трагедии спасатели не смогли в тот же день найти тело ребенка.

Поэтому водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС продолжила поиски 25 августа.

Тело мальчика обнаружили сегодня на дне водоема и подняли его на берег.

ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов: