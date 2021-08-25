Трагедия в Харькове: в озере утонул 12-летний мальчик

В Харькове 24 августа около 19.30 на озере возле бульвара Ивана Каркача при невыясненных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик.
Прибывшие на место трагедии спасатели не смогли в тот же день найти тело ребенка.
Поэтому водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС продолжила поиски 25 августа.
Тело мальчика обнаружили сегодня на дне водоема и подняли его на берег.
ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов:
- детям разрешено купаться только в сопровождении взрослых;
- несовершеннолетние, которые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
- купаться в не отведенных для этого местах запрещено;
- не употребляйте алкогольные напитки до и во время купания;
- не плавайте с использованием опасных средств;
- не прыгайте с мест, которые для этого не оборудованы;
- не купайтесь в одиночку;
- не приближайтесь близко к водному транспорту, который движется;
- не проводите в воде опасные игры, сковывающие движения тела.