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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Трагедия в Харькове: в озере утонул 12-летний мальчик

Потонула дитина

В Харькове 24 августа около 19.30 на озере возле бульвара Ивана Каркача при невыясненных обстоятельствах утонул 12-летний мальчик.

Прибывшие на место трагедии спасатели не смогли в тот же день найти тело ребенка.

Поэтому водолазная группа Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС продолжила поиски 25 августа.

Тело мальчика обнаружили сегодня на дне водоема и подняли его на берег.

ГСЧС напоминает о правилах безопасного отдыха у водоемов:

  • детям разрешено купаться только в сопровождении взрослых;
  • несовершеннолетние, которые не умеют плавать, должны заходить в воду только по пояс;
  • купаться в не отведенных для этого местах запрещено;
  • не употребляйте алкогольные напитки до и во время купания;
  • не плавайте с использованием опасных средств;
  • не прыгайте с мест, которые для этого не оборудованы;
  • не купайтесь в одиночку;
  • не приближайтесь близко к водному транспорту, который движется;
  • не проводите в воде опасные игры, сковывающие движения тела.
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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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