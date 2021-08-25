Трагедія у Харкові: в озері потонув 12-річний хлопчик

У Харкові 24 серпня близько 19.30 на озері біля бульвару Івана Каркача за невідомих обставин потонув 12-річний хлопчик.
Рятувальники, які прибули на місце трагедії, не змогли того ж дня знайти тіло дитини.
Тому водолазна група Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС продовжила пошуки 25 серпня.
Тіло хлопчика виявили сьогодні на дні водойми і підняли його на берег.
ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм:
- дітям дозволено купатися лише у супроводі дорослих;
- неповнолітні, які не вміють плавати, повинні заходити у воду тільки до пояса;
- купатися в невідведених для цього місцях заборонено;
- не вживайте алкогольні напої до та під час купання;
- не плавайте з використанням небезпечних заходів;
- не стрибайте з місць, які для цього не обладнані;
- не купайтеся наодинці;
- не наближайтеся близько до водного транспорту, який рухається;
- не проводьте у воді небезпечні ігри, що сковують рух тіла.