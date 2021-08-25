Трагедія у Харкові: в озері потонув 12-річний хлопчик

У Харкові 24 серпня близько 19.30 на озері біля бульвару Івана Каркача за невідомих обставин потонув 12-річний хлопчик.

Рятувальники, які прибули на місце трагедії, не змогли того ж дня знайти тіло дитини.

Тому водолазна група Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС продовжила пошуки 25 серпня.

Тіло хлопчика виявили сьогодні на дні водойми і підняли його на берег.

ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм: