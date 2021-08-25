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Факти / Надзвичайні події
Валентина Летяк |

Трагедія у Харкові: в озері потонув 12-річний хлопчик

Потонула дитина

У Харкові 24 серпня близько 19.30 на озері біля бульвару Івана Каркача за невідомих обставин потонув 12-річний хлопчик.

Рятувальники, які прибули на місце трагедії, не змогли того ж дня знайти тіло дитини.

Тому водолазна група Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС продовжила пошуки 25 серпня.

Тіло хлопчика виявили сьогодні на дні водойми і підняли його на берег.

ДСНС нагадує про правила безпечного відпочинку біля водойм:

  • дітям дозволено купатися лише у супроводі дорослих;
  • неповнолітні, які не вміють плавати, повинні заходити у воду тільки до пояса;
  • купатися в невідведених для цього місцях заборонено;
  • не вживайте алкогольні напої до та під час купання;
  • не плавайте з використанням небезпечних заходів;
  • не стрибайте з місць, які для цього не обладнані;
  • не купайтеся наодинці;
  • не наближайтеся близько до водного транспорту, який рухається;
  • не проводьте у воді небезпечні ігри, що сковують рух тіла.
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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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