Запорожские полицейские задержали нетрезвого 49-летнего водителя автомобиля Honda Accord, сбившего супругов с пятилетней дочерью.

ДТП произошло 29 августа около 20.00 на острове Хортица, между кафе Казацкий двор и домом отдыха Пектораль.

Водитель иномарки, в крови которого обнаружили 1,6 промилле алкоголя, сбил трех пешеходов, передвигаясь на высокой скорости.

35-летнего мужчину и его 28-летнюю жену с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

В областную детскую больницу с политравмой доставили и их пятилетнюю дочь. Состояние девочки – тяжелое.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, полиция просит свидетелей ДТП или водителей, которые имеют видеозаписи с места происшествия, позвонить по номеру 098-987-94-44 или 102.

В соседней области херсонские полицейские разыскивают очевидцев ДТП на объездной дороге села Чулаковка Скадовского района 26 августа, в результате которого погиб полуторамесячный младенец.

Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Его 32-летняя мать и 55-летняя бабушка с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали в больницу в городе Голая Пристань.

Отец погибшего не пострадал, как и 73-летний водитель автомобиля Opel Vectra, который совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, в котором ехала семья мальчика.