ДТП на Хортиці

Запорізькі поліцейські затримали нетверезого 49-річного водія автомобіля Honda Accord, який збив подружжя із п’ятирічною дочкою.

ДТП сталася 29 серпня близько 20.00 на острові Хортиця, між кафе Козацьке подвір’я та будинком відпочинку Пектораль.

Водій іномарки, в крові якого виявили 1,6 проміле алкоголю, збив трьох пішоходів, рухаючись на високій швидкості.

35-річного чоловіка та його 28-річну дружину з численними травмами госпіталізували до лікарні.

До обласної дитячої лікарні із політравмою доставили і їхню п’ятирічну дочку. Стан дівчинки наразі тяжкий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів. Досудове розслідування триває.

Крім того, поліція просить свідків ДТП або водіїв, які мають відеозаписи з місця події, зателефонувати за номером 098-987-94-44 або 102.

У сусідній області херсонські поліцейські розшукують очевидців ДТП на об’їзній дорозі села Чулаківка Скадовського району 26 серпня, унаслідок якої загинуло півторамісячне немовля.

Дитина отримала травми, несумісні з життям. Її 32-річну матір та 55-річну бабусю з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні в місті Гола Пристань.

Батько загиблого не постраждав, як і 73-річний водій автомобіля Opel Vectra, який скоїв зіткнення з автомобілем ВАЗ-2106, у якому їхала родина хлопчика.