Не продержался и суток: в Киеве новый фонтан проглотил грузовик

Новый фонтан с подсветкой возле метро Арсенальная в Киеве не прожил даже суток. Его открыли 1 сентября, а 2 сентября грузовик провалился в яму.
Водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из заведений рядом с Арсенальной площадью. Он должен был остановиться у ворот и занести бутыли, но решил подъехать ближе.
Новое покрытие не выдержало веса грузовика и проглотило транспортное средство.
Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в аварии виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не было.
— Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой. Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки, — написал Кличко в Telegram-канале.
Свето-музыкальный пешеходный фонтан на территории A-Staton у входа в метро Арсенальная открыли торжественно 1 сентября. Он имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку.
Его открытие — финальный аккорд в реновации Арсенальной площади, которая длилась почти год.
Источник: Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко, Великий Київ