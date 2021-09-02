Новый фонтан с подсветкой возле метро Арсенальная в Киеве не прожил даже суток. Его открыли 1 сентября, а 2 сентября грузовик провалился в яму.

Водитель грузовика привез бутилированную воду в одно из заведений рядом с Арсенальной площадью. Он должен был остановиться у ворот и занести бутыли, но решил подъехать ближе.

Не продержался и суток: в Киеве новый фонтан проглотил грузовик / 4 фотографии

Новое покрытие не выдержало веса грузовика и проглотило транспортное средство.

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что в аварии виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не было.

— Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой. Инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки, — написал Кличко в Telegram-канале.

Свето-музыкальный пешеходный фонтан на территории A-Staton у входа в метро Арсенальная открыли торжественно 1 сентября. Он имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку.

Его открытие — финальный аккорд в реновации Арсенальной площади, которая длилась почти год.

Источник: Виталий Кличко

Фото: Виталий Кличко, Великий Київ