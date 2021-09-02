Новий фонтан із підсвіткою біля метро Арсенальна у Києві не прожив і доби, як провалився. Його відкрили 1 вересня, а вчора, 2 вересня вантажівка провалилася у яму.

Водій вантажівки привіз бутильовану воду до одного із закладів поруч із Арсенальною площею. Він мав зупинитися біля воріт і занести бутлі, але вирішив під’їхати ближче.

Не протримався і доби: у Києві новий фонтан проковтнув вантажівку / 4 фотографии

Нове покриття не витримало ваги вантажівки і проковтнуло транспортний засіб.

Міський голова Києва Віталій Кличко запевнив, що в аварії винен водій вантажівки, хоча жодних попереджень для водіїв там не було.

— Зараз фахівці перевіряють стан форсунок водограю, які змонтовані під плиткою. Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки, – написав Кличко у Telegram-каналі.

Світло-музичний пішохідний фонтан на території A-Staton біля входу до метро Арсенальна відкрили урочисто 1 вересня. Він має інтелектуальну систему динамічних форсунок, що реагують на світло та музику.

Його відкриття – фінальний акорд у реновації Арсенальної площі, що тривала майже рік.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко, Великий Київ