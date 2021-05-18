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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Дождь в Киеве: после грозы на Подоле провалился асфальт

провалився асфальт_Київ

В Киеве на улице Ильинской, 8 после дождя провалился асфальт под автомобилем Мерседес.

В пропасть попали задние колеса иномарки.

На место происшествия для оказания помощи выехали спасатели.

Мощный ливень 18 апреля накрыл Дарницкий, Подольский, Днепровский, Деснянский районы Киева.

После грозы в районе улицы Верхний Вал, Контрактовая площадь, киевляне сообщают о разливе неизвестного вещества в реку Днепр.

  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
  • Дніпро біля Контрактової площі_невідома речовина
Дождь в Киеве: после грозы на Подоле провалился асфальт / 5 фотографий

 

Погода в Украине 19 мая

19 мая на территории всей страны ожидаются преимущественно умеренные осадки.

Значительные дожди с грозами синоптики прогнозируют в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

В западных, южных и восточных регионах – порывы ветра 15-20 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 19 мая читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

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