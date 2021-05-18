В Киеве на улице Ильинской, 8 после дождя провалился асфальт под автомобилем Мерседес.
В пропасть попали задние колеса иномарки.
На место происшествия для оказания помощи выехали спасатели.
Мощный ливень 18 апреля накрыл Дарницкий, Подольский, Днепровский, Деснянский районы Киева.
После грозы в районе улицы Верхний Вал, Контрактовая площадь, киевляне сообщают о разливе неизвестного вещества в реку Днепр.
Погода в Украине 19 мая
19 мая на территории всей страны ожидаются преимущественно умеренные осадки.
Значительные дожди с грозами синоптики прогнозируют в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.
В западных, южных и восточных регионах – порывы ветра 15-20 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 19 мая читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua