В Киеве на улице Ильинской, 8 после дождя провалился асфальт под автомобилем Мерседес.

В пропасть попали задние колеса иномарки.

На место происшествия для оказания помощи выехали спасатели.

Мощный ливень 18 апреля накрыл Дарницкий, Подольский, Днепровский, Деснянский районы Киева.

После грозы в районе улицы Верхний Вал, Контрактовая площадь, киевляне сообщают о разливе неизвестного вещества в реку Днепр.



















Дождь в Киеве: после грозы на Подоле провалился асфальт / 5 фотографий

Погода в Украине 19 мая

19 мая на территории всей страны ожидаются преимущественно умеренные осадки.

Значительные дожди с грозами синоптики прогнозируют в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях.

В западных, южных и восточных регионах – порывы ветра 15-20 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 19 мая читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua