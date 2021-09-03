В Николаеве неадекватный мужчина застрелил из ружья собаку

Неадекватный мужчина застрелил из ружья собаку на одном из рынков города Николаев.

По информации очевидцев, мужчина зашел в один из магазинов, где приобрел водку, после чего достал из чехла ружье и выстрелил в животное, которое мирно спало возле прилавка.

— Собака была чипованая, она рынок охраняла на протяжении 20 лет или больше. После выстрела она прошла несколько шагов, а затем умерла. Его жена не раз вызывала полицию домой, потому что он дома хранил взрывчатку, — сказала одна из продавщиц по имени Валентина.

Сотрудники рынка уверяют, что животное не было агрессивным: ночью охраняло рынок, а днем ​​спало возле прилавков.

Собаку по имени Чипа все кормили, а продавцы стерилизовали ее за собственные средства.

— Собака его не тронула, даже не залаяла и не рыкнула. Просто ему захотелось. Он уже не в первый раз проявлял по отношению к ней агрессию, — сказала другая продавщица по имени Руслана, которая видела расправу собственными глазами.

При этом живодера на рынке все знают – мужчина живет неподалеку и регулярно приходит туда за покупками. При этом зачастую бывает не в настроении — цепляется к покупателям, которые попадают ему под горячую руку.

После того, как мужчина застрелил невинное животное, он спокойно развернулся и ушел. Продавцы бросились к собаке, однако спасти ее не удалось, после чего сразу же вызвали полицию.

Правоохранители забрали тело животного на экспертизу, а затем отправились на задержание живодера.

Стрелком оказался 59-летний ветеран Василий Ильин, который уже не раз привлекался к административной ответственности, в том числе за распитие алкоголя на месте службы.

Мужчина был в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, а затем вернулся домой, после чего не давал покоя ни собственной жене, ни соседям.

Ильина задерживали вооруженные спецназовцы, поскольку неадекватный мужчина мог открыть огонь по правоохранителям.

Один из соседей, узнавший о причине задержания, пригрозил живодеру расправой и рекомендовал тому не выходить из тюрьмы.

Мужчину отправили в райотдел, где он был помещен в изолятор временного содержания.

По словам руководителя Николаевского райуправления полиции Олега Гудымы, Ильину инкриминируют жестокое обращение с собакой, которое повлекло смерть животного.

Ему грозит до трех лет лишения свободы, несмотря на то, что свидетели требуют для живодера пожизненного заключения, поскольку опасаются, что в следующий раз он может застрелить не собаку, а человека.