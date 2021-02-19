На Житомирщине Коростышевский районный суд избрал меру пресечения для подозреваемого в расчленении собак в виде круглосуточного домашнего ареста.

Местная прокуратура настаивает на содержании под стражей жителя Житомирской области.

— Учитывая тяжесть совершенного преступления, а также с учетом значительного общественного резонанса среди односельчан, процессуальный прокурор настаивает на взятии лица под стражу. С этой целью готовится апелляционная жалоба на постановление районного суда, — сообщили в Житомирской областной прокуратуре.

По данным следствия, 26-летний житель одного из сел Коростышевского района неоднократно убивал собак, которые забегали к нему во двор.

Подозреваемый расправлялся особенно жестоко с животными, применяя топор, ножи и пилу. Мотивом совершения таких преступлений, по словам мужчины, было желание отведать собачатину.

Досудебное расследование начали по ст. 299 (Особенно жестокое обращение в отношении двух и более животных) УК Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Жестокое обращение с животными

В Киеве будут судить мужчину за жестокое обращение с животными, а именно за убийство щенков.

В январе 2021 года в полицию столицы позвонил владелец трех щенков и сообщил, что их убили.

В квартире многоэтажки на улице Дмитрия Луценко, где произошло правонарушение, жил хозяин животных и его брат. На момент совершения преступления к ним в гости пришла знакомая. Когда брат остался в комнате наедине с четырьмя двухмесячными щенками, то начал их душить.

Источник: Житомирская областная прокуратура