У Миколаєві неадекватний чоловік застрелив з рушниці собаку

Неадекватний чоловік застрелив з рушниці собаку на одному з ринків міста Миколаїв.

За інформацією очевидців, чоловік зайшов до одного з магазинів, де придбав горілку, після чого дістав з чохла рушницю та вистрілив у тварину, яка мирно спало біля прилавку.

– Собака був чипований, він ринок охороняв протягом 20 років або більше. Після пострілу він пройшов кілька кроків, а потім помер. Його дружина неодноразово викликала поліцію додому, тому що він вдома зберігав вибухівку, – сказала одна з продавщиць на ім’я Валентина.

Співробітники ринку запевняють, що тварина не була агресивною: вночі охороняла ринок, а вдень спала біля прилавків.

Собаку на ім’я Чіпа всі годували, а продавці стерилізували пса власним коштом.

– Собака його не чіпав, навіть не гавкнув та не рикнув. Просто йому захотілося. Він вже не вперше виявляв щодо нього агресію, – сказала інша продавщиця на ім’я Руслана, яка бачила розправу на власні очі.

При цьому шкуродера на ринку всі знають – чоловік живе неподалік та регулярно приходить туди за покупками. При цьому найчастіше буває не в настрої – чіпляється до покупців, які потрапляють йому під гарячу руку.

Після того, як чоловік застрелив невинну тварину, він спокійно розвернувся та пішов. Продавці кинулися до собаки, проте врятувати його не вдалося, після чого відразу ж викликали поліцію.

Правоохоронці забрали тіло тварини на експертизу, а потім вирушили на затримання шкуродера.

Стрільцем виявився 59-річний ветеран Василь Ільїн, який вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, в тому числі за розпивання алкоголю на місці служби.

Чоловік був у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, а потім повернувся додому, після чого не давав спокою ані власній дружині, ані сусідам.

Ільїна затримували збройні спецназівці, оскільки неадекватний чоловік міг відкрити вогонь по правоохоронцям.

Один із сусідів, який довідався щодо причин затримання, пригрозив шкуродерові розправою та рекомендував тому не виходити з в’язниці.

Чоловіка відправили до райвідділу, де його було поміщено до ізолятору тимчасового утримання.

За словами керівника Миколаївського райуправління поліції Олега Гудими, Ільїну інкримінують жорстоке поводження з собакою, що спричинило смерть тварини.

Йому загрожує до трьох років позбавлення волі, незважаючи на те, що свідки вимагають для шкуродера довічного ув’язнення, оскільки побоюються, що наступного разу він може застрелити не собаку, а людину.