В городе Вроцлав, что на юго-западе Польши, умер гражданин Украины. 25-летнего мужчину арестовали полицейские и применили к нему физическую силу, в результате чего он умер.

По данным польской газеты, трагедия произошла 30 июля, но только сейчас появились подробности. Украинец в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой на автобусе.

Водитель высадил его из транспортного средства ввиду неадекватного поведения — тот якобы бился головой об окно. Водитель также вызвал медиков, а те передали парня полиции.

С записей на камерах видеонаблюдения видно, как полицейский автомобиль прибыл в вытрезвитель в 22.19, но в здание украинца завели в 22.27.

На его лице были заметны признаки применения перечного газа. В зале ожидания он плакал и корчился от боли.

Правоохранители применили к 25-летнему Дмитрию Никифоренко чрезмерную физическую силу. Его душили, били кулаками, ногами и дубинками. В какой-то момент на нем сидели шестеро полицейских. Когда он перестал подавать признаки жизни, его час пытались реанимировать, но парень умер.

Полицейские объясняли, что украинец был очень агрессивным, кусался и пытался сопротивляться, однако на видеозаписях этого не видно. Также журналисты заметили, что видео с нагрудных камер силовиков отсутствуют. На момент избиения они были выключены, хотя до этого работали в обычном режиме.

Родные Дмитрия Никифоренко рассказали журналистам, что он не злоупотреблял алкоголем и никогда не был агрессивным. Во Вроцлав приехал на заработки — работал на стройке. В сентябре погибший планировал жениться на украинке, с которой познакомился в Польше.

Прокуратура расследует смерть украинца как убийство по неосторожности. За это грозит пять лет заключения.