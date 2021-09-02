У місті Вроцлав, що на південному заході Польщі, помер громадянин України Дмитро Нікіфоренко. 25-річного чоловіка заарештували поліцейські та застосували до нього фізичну силу, внаслідок чого він помер.

За даними польської газети, трагедія трапилася 30 липня, але лише зараз з’явилися подробиці. Українець у стані алкогольного сп’яніння повертався додому автобусом.

Водій висадив його з транспортного засобу через неадекватну поведінку – той нібито бився головою об вікно. Шофер також викликав медиків, які передали парубка поліції.

З відео на камерах відеоспостереження видно, як поліцейський автомобіль прибув до витверезника о 22.19, але у будівлю українця завели о 22.27.

На його обличчі були помітні ознаки застосування перцевого газу. У залі очікування він плакав і корчився від болю.

Правоохоронці застосували до 25-річного Дмитра Нікіфоренка надмірну фізичну силу. Його душили, били кулаками, ногами та кийками. У якийсь момент на ньому сиділи шестеро поліцейських. Коли він перестав подавати ознаки життя, його годину намагалися реанімувати, але зрештою хлопець помер.

Поліцейські пояснювали, що українець був дуже агресивним, кусався та намагався чинити опір, однак на відеозаписах цього не видно. Також журналісти зауважили, що відео з нагрудних камер силовиків відсутні. На момент побиття вони були вимкнені, хоча до цього працювали у звичайному режимі.

Рідні Дмитра Нікіфоренка розповіли журналістам, що він не зловживав спритним і ніколи не був агресивним. У Вроцлав приїхав на заробітки – працював на будівництві. У вересні загиблий планував одружитися з українкою, з якою познайомився у Польщі.

Прокуратура розслідує смерть українця як вбивство з необережності. За це загрожує п’ять років ув’язнення.