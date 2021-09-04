Часть полицейских наказана: в Польше прокомментировали убийство украинца

Министерство внутренних дел Польши настаивает на тщательном расследовании убийства 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после его задержания полицией во Вроцлаве.

Соответствующее заявление сделал глава МВД страны Мацей Вонсик.

Помимо случая с украинцем он также прокомментировал смерть 34-летнего поляка в Любине после задержания правоохранителями.

— Реакция уже есть. Прокуратура ведет расследование в Любине. Я убежден, что оно поможет прояснить обстоятельства, поскольку есть разные показания. Относительно ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказана, – сообщил Вонсик.

По словам главы МВД Польши, в правоохранительных органах страны нет места безответственным действиям, которые могут привести к смерти.

Чиновник отметил, что все виновные должны быть наказаны, а подробности относительно подобных происшествий нужно выяснить.

Напомним, 30 июля Дмитрий Никифоренко скончался после того, как полицейские его жестоко избили в вытрезвителе.

Украинца задержали, когда он возвращался домой на автобусе, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Посольство Украины потребовало от Министерства иностранных дел Польши провести тщательное расследование инцидента, который привел к смерти мужчины.

Источник: Polsat News