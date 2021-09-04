Частину поліцейських покарано: у Польщі прокоментували вбивство українця

Міністерство внутрішніх справ Польщі наполягає на ретельному розслідуванні вбивства 25-річного українця Дмитра Никифоренка після його затримання поліцією у Вроцлаві.

Відповідну заяву зробив голова МВС країни Мацей Вонсік.

Крім випадку з українцем він також прокоментував смерть 34-річного поляка у Любіні після затримання правоохоронцями.

– Реакція вже є. Прокуратура веде розслідування у Любіні. Я переконаний, що воно допоможе прояснити обставини, оскільки є різні свідчення. Щодо ситуації з витверезником, то частину поліцейських вже покарано, – повідомив Вонсік.

За словами голови МВС Польщі, в правоохоронних органах країни немає місця безвідповідальним діям, які можуть привести до смерті.

Чиновник зазначив, що всіх винних мають покарати, а подробиці щодо таких подій треба з’ясувати.

Нагадаємо, 30 липня Дмитро Никифоренко помер після того, як поліцейські його жорстоко побили у витверезнику.

Українця затримали, коли він повертався додому на автобусі, будучи в стані алкогольного сп’яніння.

Посольство України зажадало від Міністерства закордонних справ Польщі провести ретельне розслідування інциденту, який призвів до смерті чоловіка.

Джерело: Polsat News