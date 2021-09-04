От автобуса остался один каркас: на Житомирщине произошло серьезное ДТП

В субботу, 4 сентября, в Житомирской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса, который направлялся из Польши в Мариуполь.
В результате аварии погиб один человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.
ДТП произошло рано утром на трассе Киев-Чоп. По данным Национальной полиции, международный автобус столкнулся с автовозом в Пулинской территориальной громаде, после чего загорелся. В итоге, от него остался один каркас.
Водителем автобуса оказался 30-летний житель Николаевской области. Автовозом управлял 40-летний житель Запорожья.
На момент аварии в международном общественном транспорте находились 25 украинцев. Сменный водитель автобуса погиб. На момент столкновения с автовозом он отдыхал.
Заведено уголовное дело по факту нарушения ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека) УК Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.