В субботу, 4 сентября, в Житомирской области произошло серьезное ДТП с участием автобуса, который направлялся из Польши в Мариуполь.

В результате аварии погиб один человек, еще 11 получили травмы разной степени тяжести.

От автобуса остался один каркас: на Житомирщине произошло серьезное ДТП / 4 фотографии

ДТП произошло рано утром на трассе Киев-Чоп. По данным Национальной полиции, международный автобус столкнулся с автовозом в Пулинской территориальной громаде, после чего загорелся. В итоге, от него остался один каркас.

Водителем автобуса оказался 30-летний житель Николаевской области. Автовозом управлял 40-летний житель Запорожья.

На момент аварии в международном общественном транспорте находились 25 украинцев. Сменный водитель автобуса погиб. На момент столкновения с автовозом он отдыхал.

Заведено уголовное дело по факту нарушения ч. 2 ст. 286 (Нарушение ПДД, которое повлекло смерть человека) УК Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.