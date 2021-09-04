Від автобусу залишився лише каркас: на Житомирщині сталася серйозна ДТП

У суботу, 4 вересня, в Житомирській області сталася серйозна ДТП за участю автобуса, який прямував з Польщі до Маріуполя.
Внаслідок аварії загинула одна людина, ще 11 отримали травми різного ступеня тяжкості.
ДТП сталася рано вранці на трасі Київ-Чоп. За даними Національної поліції, міжнародний автобус зіткнувся з автовозом у Пулинській територіальній громаді, після чого зайнявся. У підсумку, від нього залишився лише каркас.
Водієм автобусу виявився 30-річний житель Миколаївської області. Автовозом керував 40-річний житель Запоріжжя.
На момент аварії в міжнародному громадському транспорті перебувало 25 українців. Змінний водій автобусу загинув. На момент зіткнення з автовозом він відпочивав.
Заведено кримінальну справу за фактом порушення ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини) КК України. Поліція встановлює обставини події.