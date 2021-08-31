Утром 31 августа на трассе А2 в Австрии произошло смертельное ДТП, в котором погиб шестилетний украинец.

Автомобиль Ford с итальянскими номерами, в котором ехала семья из Украины, — родители (34 и 42 лет), а также мальчики шести и двух лет — остановился на третьей полосе трассы за технической неисправности.

В этот момент машина, за рулем которой находился 40-летний гражданин Австрии, врезалась в авто украинцев.

Удар был такой сильный, что 6-летний мальчик, который сидел на заднем сиденье, погиб на месте, а его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу Донауштадт в Вене.

В Австрии в ДТП с украинцами погиб 6-летний мальчик, младший брат — в реанимации / 4 фотографии

Родителей мальчиков доставили в больницу в Бадене. А водитель авто, который врезался в их машину, получил легкие травмы.

Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Полиция устанавливает причины ДТП.

Источник: Kronen Zeitung

Фото: Kronen Zeitung