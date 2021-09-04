В селе Бышев Киевской области произошел масштабный пожар на складе бытовых отходов. Сообщение о возгорании огня поступило в пожарно-спасательную часть ночью 4 сентября.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь охватил 10 тыс. шин на открытой территории и кровлю металлического покрытия на площади около 750 кв. м.

Пожарным удалось локализовать пожар только в 7.11 — через 2,5 часа после сообщения. Спасатели полностью ликвидировали огонь только в 10.15 — еще через три часа. Всего пожар тушили более пяти часов.

На месте происшествия работали 23 спасатели личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сейчас специалисты выясняют возможные причины возгорания.

По данным ГСЧС, в течение суток на территории Украины произошло 190 пожаров, в результате которых погиб один человек и еще двое пострадали.

Всего с начала года произошло 52 129 пожаров. К сожалению, погибло 1 056 человек и 898 людей пострадали, однако пожарным удалось спасти 1 034 граждан.