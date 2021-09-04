У селі Бишів Київської області сталася масштабна пожежа на складі побутових відходів. Повідомлення про спалах вогню надійшло до пожежно-рятувальної частини вночі 4 вересня.

Рятувальники, які прибули на місце події, з’ясували, що вогонь охопив 10 тис. шин на відкритій території та покрівлю металевого покриття на площі близько 750 кв. м.

Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу лише о 7.11 – через 2,5 години після повідомлення. Рятувальники повністю ліквідували вогонь лише о 10.15 – ще через три години. Загалом пожежу гасили понад п’ять годин.

На місці події працювали 23 рятувальники особового складу та шість одиниць пожежно-рятувальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі фахівці з’ясовують можливі причини загорання.

За даними ДСНС, протягом доби на території України сталося 190 пожеж, унаслідок яких загинула одна людина та ще двоє постраждало.

Загалом з початку року сталося 52 129 пожеж. На жаль, загинуло 1 056 людей та 898 осіб постраждало, однак вогнеборцям вдалося врятувати 1 034 громадян.