Пожар, возникший в костеле Святого Николая в Киеве вечером 3 сентября, начался во время репетиции в органном зале. Огонь вспыхнул на общую площадь около 80 кв. м.

Пламя удалось ликвидировать ночью — в 23.26 пожарные полностью потушили пожар. Огонь не нанес значительный ущерб зданию. Сейчас специалисты выясняют степень повреждения органа.

К счастью, пострадавших и жертв нет. Национальная полиция уже начала расследование — правоохранители вскоре узнают причину возгорания.

Вечером 3 сентября пожар в костеле Святого Николая взбудоражил Киев. Для ликвидации огня в органном зале привлекли 80 спасателей и 16 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отметил, что эта ситуация требует безусловного, неотложного внимания и расследования.

По его словам, отдельный вопрос — насколько поврежден орган, который находился в костеле Святого Николая. В настоящее время проводится расследование, благодаря которому узнают причину пожара.