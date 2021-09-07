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Дмитро Кудрявцев |

Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере

Касета

Оккупационные силы Российской Федерации в очередной раз применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили два самодельных взрывных устройства на окраину населенного пункта Зайцево Донецкой области.

Обстрел с применением снарядов, распечатанных на 3D принтере, беспилотника совершил около 04.20 утра, сообщает в понедельник, 6 сентября, украинская служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

В каждом снарядов содержалось до 500 граммов пластической взрывчатого вещества, однако один из них не сдетонировал.

Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере
Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере / 5 фотографий

В качестве поражающих элементов были использованы специальные кассеты со стальными пулями диаметром до 6 мм.

За минувшие семь дней это был уже пятый случай применения БПЛА российско-оккупационными силами.

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Все указанные нарушения задокументированы украинской стороной СЦКК, а доказательства переданы наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Источник: Штаб ООС

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