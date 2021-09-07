Оккупационные силы Российской Федерации в очередной раз применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили два самодельных взрывных устройства на окраину населенного пункта Зайцево Донецкой области.

Обстрел с применением снарядов, распечатанных на 3D принтере, беспилотника совершил около 04.20 утра, сообщает в понедельник, 6 сентября, украинская служба Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе.

В каждом снарядов содержалось до 500 граммов пластической взрывчатого вещества, однако один из них не сдетонировал.

Боевики применили на Донбассе снаряды, распечатанные на 3D принтере / 5 фотографий

В качестве поражающих элементов были использованы специальные кассеты со стальными пулями диаметром до 6 мм.

За минувшие семь дней это был уже пятый случай применения БПЛА российско-оккупационными силами.

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Все указанные нарушения задокументированы украинской стороной СЦКК, а доказательства переданы наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.