Окупаційні сили Російської Федерації в черговий раз застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули два саморобних вибухових пристрої на околицю населеного пункту Зайцеве Донецької області.

Обстріл із застосуванням снарядів, роздрукованих на 3D принтері, безпілотник провів близько 04.20 ранку, повідомляє в понеділок, 6 вересня, українська служба Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

У кожному зі снарядів містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини, проте один з них не здетонував.

Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері / 5 фотографий

В якості вражаючих елементів були використані спеціальні касети зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

За минулі сім днів це був вже п’ятий випадок застосування БПЛА російсько-окупаційними силами.

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Всі зазначені порушення задокументовані українською стороною СЦКК, а докази передані спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.