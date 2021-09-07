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Дмитро Кудрявцев |

Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері

Касета

Окупаційні сили Російської Федерації в черговий раз застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули два саморобних вибухових пристрої на околицю населеного пункту Зайцеве Донецької області.

Обстріл із застосуванням снарядів, роздрукованих на 3D принтері, безпілотник провів близько 04.20 ранку, повідомляє в понеділок, 6 вересня, українська служба Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.

У кожному зі снарядів містилося до 500 грамів пластичної вибухової речовини, проте один з них не здетонував.

Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері
Бойовики застосували на Донбасі снаряди, що роздруковані на 3D принтері / 5 фотографий

В якості вражаючих елементів були використані спеціальні касети зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

За минулі сім днів це був вже п’ятий випадок застосування БПЛА російсько-окупаційними силами.

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Всі зазначені порушення задокументовані українською стороною СЦКК, а докази передані спостерігачам спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Джерело: Штаб ООС

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