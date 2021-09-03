Подконтрольные России боевики на Донбассе в четверг, 2 сентября, четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное, — сообщили в штабе.
В ответ на обстрелы оккупантов украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.
В штабе также отметили, что обстрелы российских наемников осуществлялись из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, артиллерии калибра 100-мм и стрелкового оружия.
Напомним, 30 августа на Донбассе, возле Попасной, оккупанты убили украинского защитника, еще один военнослужащий получил ранение.
Погибшим военнослужащим оказался Роман Задорожный 1994 года рождения. Он был жителем пгт Добродвор Червоноградского района Львовской области.
Источник: штаб ООС
Фото: штаб ООС