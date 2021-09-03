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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

На Донбассе в результате обстрелов боевиков ранен украинский военный

оос, українські військові

Подконтрольные России боевики на Донбассе в четверг, 2 сентября, четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

— В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья — удовлетворительное, — сообщили в штабе.

В ответ на обстрелы оккупантов украинские защитники открывали огонь из незапрещенных минскими договоренностями образцов вооружения.

В штабе также отметили, что обстрелы российских наемников осуществлялись из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120-го калибра, артиллерии калибра 100-мм и стрелкового оружия.

Напомним, 30 августа на Донбассе, возле Попасной, оккупанты убили украинского защитника, еще один военнослужащий ​​получил ранение.

Погибшим военнослужащим оказался Роман Задорожный 1994 года рождения. Он был жителем пгт Добродвор Червоноградского района Львовской области.

Источник: штаб ООС

Фото: штаб ООС

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