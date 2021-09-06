Предварительной версией следствия по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова является самоубийство.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

— Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводили ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления, — объяснил министр.

Также Денис Монастырский заверил, что никакого давления в этом деле на следователей не оказывается. Хотя отметил, что смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, — это всегда путь к политизации, как бы этого не хотели избежать.

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома.

По факту его гибели открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Сейчас полиция отрабатывает сразу несколько версий гибели мэра Кривого Рога. Среди них самоубийство, доведение до самоубийства, убийство и неосторожное обращение с оружием.