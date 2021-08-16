Константин Павлов умер: что известно о мэре Кривого Рога и какие версии рассматривает полиция

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым в селе Вольное на веранде собственного дома. Рядом с ним лежало ружье.

Что известно о смерти Константина Павлова и какие версии рассматривает полиция — читайте в материале.

Кто такой Константин Павлов

48-летний Константин Павлов был уроженцем Кривого Рога. В свое время он закончил Межрегиональную академию управления персоналом, где получил специальность экономиста, и открытый Международный университет Великобритании ЛИНК по специальности менеджер организаций.

В политику Константин Павлов пришел в 2005 году, став членом Партии регионов. В 2006 и 2010 был депутатом Днепропетровского областного совета.

А в 2012 году Павлов попал в Верховную Раду, став народным депутатом Украины VII созыва от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу №31.

На внеочередных выборах в парламент в 2014 году Константин Павлов также набрал достаточное количество поддержки и стал народным депутатом VIII созыва как самовыдвиженец. Позже вошел во фракцию Оппозиционного блока.

В декабре 2020 года Константин Павлов победил во втором туре выборов мэра в Кривом Роге. Он баллотировался как кандидат от политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

В 2018 году Павлов был одним из 36 депутатов, которые проголосовали против закона о признании суверенитета Украины над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

А в своей программе на выборах 2019 года, когда он снова баллотировался как мажоритарщик-самовыдвиженец в Верховную Раду, Павлов отмечал, что одними из главных его целей являются “сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и других страницах истории”, а также принятие нового закона о языке, который будет гарантировать свободное использование региональных языков.

Видео последних минут жизни Павлова

16 августа в сети появилось видео последних минут жизни городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

На кадрах видно, что мужчина с ружьем нервно ходит по комнате. Время от времени он берет в руки телефон и, очевидно, общается с кем-то в мессенджере. Он долго стоит неподвижно и просто смотрит в окно. Посторонних лиц (как и самого момента выстрела) на видео нет.

Кадры, попавшие в сеть, в полиции пока не комментируют. Как они там появились, также не известно.

Какие версии рассматривает следствие

По факту гибели Константина Павлова открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Сейчас полиция отрабатывает сразу несколько версий гибели мэра Кривого Рога. Наиболее вероятной является доведение до самоубийства. Также среди версий гибели Павлова — убийство и неосторожное обращение с оружием.

Согласно осмотру с участием судмедэксперта, правоохранители установили, что Павлов погиб примерно в 6-7.00 утра 15 августа.

На момент смерти мэра Кривого Рога его жена отдыхала на море. Сейчас с ней и другими членами семьи работают следователи. Вероятность угроз они еще не комментировали.

В полиции подтвердили, что охотничий карабин Сайга калибра 7,62 мм, с которого был произведен один выстрел, принадлежал мэру Кривого Рога и был зарегистрирован.

Карабин Сайга — что это за оружие

Существует несколько видов этого карабина. Это гражданская версия знаменитого автомата Калашникова АК-47. В целом карабин Сайга предназначен для любительской охоты на мелкого и среднего зверя и птицу.

Реакция политиков на смерть Павлова

Президент Украины Владимир Зеленский сразу выразил искренние соболезнования родным и близким Константина Павлова. Он отметил, что будет держать это дело под личным контролем и настаивает на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога.

С соболезнованиями выступил и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отметив, что выяснение всех обстоятельств гибели должно быть быстрым, а следствие — беспристрастным и объективным.

В политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь, от которой Павлов баллотировался в мэры Кривого Рога, заявили, что не верят в версию самоубийства и отметили, что правоохранители должны раскрыть это дело.

Что говорят эксперты

Бывший заместитель генпрокурора Алексей Баганец в эфире одного из украинских телеканалов отметил, что место гибели мэра Кривого Рога могли убрать перед приездом полиции.

Он обратил внимание на то, что поза потерпевшего, наличие возле него оружия, большая лужа крови, брызги крови на крыльце, пребывание тела в проеме двери больше говорят о том, что это может быть или насильственная смерть, или неосторожное обращение с оружием.

Поэтому, по его мнению, будет ошибкой, если следователи определят одну версию доминирующей и будут работать только над ней. Но в любом случае Баганец убежден, что в этой ситуации нужно ждать заключения судмедэкспертизы, прежде всего баллистической.

Некоторые эксперты обращают внимание и на то, что 10 августа Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога. Злоумышленники шантажировали бизнесменов, вымогая деньги.

Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как “смотрящий” за городом. Предполагается, что смерть Константина Павлова могла быть и местью за такие действия.

Со своей стороны глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко отмечает, что политикам (политическим соратникам погибшего) всегда выгоднее использовать версию убийства, ведь на этом можно заработать политические дивиденды.

Он убежден: даже когда появятся результаты расследования, одни их примут, а другие не поверят и будут настаивать на своей версии.

Фото: Нацполиция, Константин Павлов