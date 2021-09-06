Попередньою версією слідства у справі про загибель мера Кривого Рого Костянтина Павлова є самогубство.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

– Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, повинне озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводили низку масштабних перевірок, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання, – пояснив міністр.

Також Денис Монастирський запевнив, що жодного тиску у цій справі на слідчих не чиниться. Хоча наголосив, що смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, – це завжди шлях до політизації, як би цього не хотіли уникнути.

15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим у селі Вільне на веранді власного будинку.

За фактом його загибелі відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Наразі поліція опрацьовує одразу декілька версій загибелі мера Кривого Рогу. Серед них самогубство, доведення до самогубства, вбивство та необережне поводження зі зброєю.