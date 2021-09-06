В Харькове мать четыре недели удерживала в доме 10-летнюю девочку

В Харькове женщина с психическими расстройствами четыре недели не выпускала 10-летнюю дочь из дома. Об этом в полицию поступило сообщение от трех человек: отца, волонтерки и 60-летней матери харьковчанки, бабушки ребенка.

60-летняя женщина заявила, что ее 36-летняя дочь имеет психические расстройства и сейчас у нее обострение. В дом семьи отправились правоохранители, медики и спасатели.

Поскольку мать 10-летней девочки не открывала дверь, сотрудникам ГСЧС пришлось самостоятельно проникнуть в дом. Женщина находилась в эмоционально возбужденном состоянии, а ребенок был напряженным. Телесных повреждений или физического истощения девочка не имела.

Правоохранители передали ребенка под расписку 46-летнему отцу. 6 сентября она вернулась к учебе в школе. 36-летнюю мать забрали в психиатрическую больницу.

На учете семья находилась. Полиция проводит проверку по делу.

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