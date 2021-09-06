У Харкові мати чотири тижні утримувала у будинку 10-річну дівчинку

У Харкові жінка з психічними розладами чотири тижні не випускала 10-річну доньку з будинку. Про це у поліцію надійшло повідомлення від трьох осіб: батька, волонтерки та 60-річної матері харків’янки, бабусі дитини.

60-річна жінка заявила, що її 36-річна донька має психічні розлади і наразі у неї загострення. До будинку сім’ї вирушили правоохоронці, медики та рятувальники.

Оскільки мати 10-річної дівчинки не відчиняла двері, співробітникам ДСНС довелося самостійно проникнути до будинку. Жінка перебувала в емоційно збудженому стані, а дитина була напруженою. Тілесних ушкоджень або фізичного виснаження дівчинка не мала.

Правоохоронці передали дитину під розписку 46-річному батьку. 6 вересня вона повернулася до навчання у школі. 36-річну матір забрали до психіатричної лікарні.

На обліку сім’я не перебувала. Поліція проводить перевірку у справі.

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