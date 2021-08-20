Мусор и грязная одежда: на Харьковщине у пьяной матери изъяли четырех маленьких детей

В Харьковской области полиция изъяла четырех маленьких детей у матери, которая ведет аморальный образ жизни.

Инцидент произошел в поселке городского типа Савинцы Изюмского района. С жалобами неоднократно обращались соседи и односельчане многодетной матери.

Когда правоохранители вместе с представителями службы по делам детей посетили дом пробленной семьи, женщина была пьяной.

Специалисты зафиксировали в доме антисанитарные условия, грязь и беспорядок. В то же время не было найдено ниготовой пищи, ни продуктов.

Из семьи были изъяты двое мальчиков 10 и 2 лет и две девочки 8 и 5 лет.

Предварительно известно, что многодетная мать воспитывала детей одна. Где их отец, она объяснить не смогла.

Протокол на женщину был составлен по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУ об административных правонарушениях.

Дети в ближайшее время будут находиться под наблюдением соцслужб. Собираются ли они лишать мать родительских прав, пока неизвестно.