Ночью 6 сентября в селе Белоусовка Черновицкой области 25-летний мужчина, который ехал в автомобиле ВАЗ, столкнулся с бетонным навесом. В результате он упал в колодец.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

На место аварии приехали полицейские и услышали крик из колодца о помощи.

— Двое правоохранителей с помощью троса оперативно вытащили мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали врачей. Медики госпитализировали мужчину и диагностировали у него травмы головы, многочисленные ушибы и переломы, — сообщили в полиции.

Правоохранители назначили ряд экспертиз для определения окончательных причин ДТП. Предварительно, водитель был в нетрезвом состоянии.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 28 августа произошло масштабное ДТП под Львовом. В результате аварии погибла 11-летняя девочка.

По данным силовиков, 64-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с легковушкой Honda.