Ночью 6 сентября в селе Белоусовка Черновицкой области 25-летний мужчина, который ехал в автомобиле ВАЗ, столкнулся с бетонным навесом. В результате он упал в колодец.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
На место аварии приехали полицейские и услышали крик из колодца о помощи.
— Двое правоохранителей с помощью троса оперативно вытащили мужчину, оказали ему домедицинскую помощь и вызвали врачей. Медики госпитализировали мужчину и диагностировали у него травмы головы, многочисленные ушибы и переломы, — сообщили в полиции.
Правоохранители назначили ряд экспертиз для определения окончательных причин ДТП. Предварительно, водитель был в нетрезвом состоянии.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 28 августа произошло масштабное ДТП под Львовом. В результате аварии погибла 11-летняя девочка.
По данным силовиков, 64-летний водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом столкнулся с легковушкой Honda.