Вночі 6 вересня в селі Білоусівка Чернівецькій області 25-річний чоловік, який їхав автомобілем ВАЗ, зіткнувся з бетонним навісом. У результаті він впав у колодязь.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

На місце аварії приїхали поліцейські та почули крик з колодязя про допомогу.

– Двоє правоохоронців за допомогою троса оперативно витягли чоловіка, надали йому домедичну допомогу і викликали лікарів. Медики госпіталізували чоловіка і діагностували у нього травми голови, численні удари та переломи, – повідомили в поліції.

Правоохоронці призначили низку експертиз для визначення остаточних причин ДТП. Попередньо, водій був у нетверезому стані.

Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 28 серпня сталася масштабна ДТП під Львовом. У результаті аварії загинула 11-річна дівчинка.

За даними силовиків, 64-річний водій вантажного автомобіля DAF з напівпричепом зіткнувся з легковиком Honda.