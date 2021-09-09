СБУ задержала члена ИГИЛ в Одесской области

Служба безопасности Украины задержала участника международной террористической организации ИГИЛ в Одесской области. Его завербовали ранее в Турции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Мужчина является выходцем из Центральной Азии и находился в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.

По данным СБУ, в 2014-2016 годах он находился в Турции, где его завербовали члены международной террористической организации Исламское государство.

— Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства, — сообщили в ведомстве.

Суд уже избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста. В ближайшее время его выдворят из страны.

Напомним, ранее в Киевской области СБУ разоблачила центр международной террористической организации ИГИЛ.

Лидером группировки оказался боевик, который в 2019 году по поддельным документам попал в Украину и сформировал группу боевиков, участниками которой являются иностранцы.

Отметим, в ноябре 2020 года Украина и еще 10 государств присоединились к санкциям ЕС против террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида.