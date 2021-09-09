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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

СБУ затримала члена ІДІЛ в Одеській області

сбу игил

Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ в Одеській області. Його завербували раніше в Туреччині. 

Про це повідомляє прес-центр СБУ. 

Чоловік є вихідцем з Центральної Азії та перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних з фінансуванням терористичної діяльності.

За даними СБУ, у 2014-2016 роках він перебував у Туреччині, де його завербували члени міжнародної терористичної організації Ісламська держава.

– Ховаючись від правоохоронних органів, іноземець прибув в Україну. Перебував в нашій державі з порушенням вимог міграційного законодавства, – повідомили у відомстві. 

Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. Найближчим часом його випровадять з країни. 

Нагадаємо, раніше в Київській області СБУ викрила центр міжнародної терористичної організації ІДІЛ.

Лідером угруповання виявився бойовик, який у 2019 році за підробленими документами потрапив в Україну і сформував групу бойовиків, учасниками якої є іноземці.

Відзначимо, в листопаді 2020 року Україна і ще 10 держав приєдналися до санкцій ЄС проти терористичних організацій Ісламська держава та Аль-Каїда.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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