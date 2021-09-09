СБУ затримала члена ІДІЛ в Одеській області

Служба безпеки України затримала учасника міжнародної терористичної організації ІДІЛ в Одеській області. Його завербували раніше в Туреччині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Чоловік є вихідцем з Центральної Азії та перебував у розшуку по лінії Інтерполу за вчинення злочинів, пов’язаних з фінансуванням терористичної діяльності.

За даними СБУ, у 2014-2016 роках він перебував у Туреччині, де його завербували члени міжнародної терористичної організації Ісламська держава.

– Ховаючись від правоохоронних органів, іноземець прибув в Україну. Перебував в нашій державі з порушенням вимог міграційного законодавства, – повідомили у відомстві.

Суд вже обрав затриманому запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту. Найближчим часом його випровадять з країни.

Нагадаємо, раніше в Київській області СБУ викрила центр міжнародної терористичної організації ІДІЛ.

Лідером угруповання виявився бойовик, який у 2019 році за підробленими документами потрапив в Україну і сформував групу бойовиків, учасниками якої є іноземці.

Відзначимо, в листопаді 2020 року Україна і ще 10 держав приєдналися до санкцій ЄС проти терористичних організацій Ісламська держава та Аль-Каїда.