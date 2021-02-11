На Киевщине обнаружили очаг террористической организации ИГИЛ

На Киевщине спецслужбы разоблачили центр международной террористической организации Исламское государство.

По данным СБУ, лидером группировки оказался боевик, находящейся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. Он в 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и сформировал группу террористов, участниками которой являются иностранцы.

Участники международной террористической организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории нашей страны выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.

По версии следствия, часть из них являются действующими боевиками организации Исламского государства.

По замыслу лидеров группировки, они должны отсидеть в Украине после совершенных преступлений. Фигуранты также распространяли литературу экстремистского характера среди потенциальных сторонников.

Во время обысков правоохранители изъяли взрывоопасное вещество с содержанием тротила, гранату Ф-1, восемь гранатометным выстрелов, иностранную валюту, банковские карточки, черновики с записями финансовых переводов в Сирию.























На Киевщине блокировали деятельность участников террористической организации ИГИЛ / 6 фотографий

У злоумышленников также обнаружили символику международной террористической организации ИГИЛ, религиозно-экстремистскую литературу автора, причастного к вербовке боевиков. Кроме того, обнаружены переписки участников организации с боевиками организации Исламское государство за рубежом. В ней злоумышленники обсуждали возвращение в Сирию для участия в боевых действиях.

Сейчас продолжаются следственно-розыскные действия, собираются доказательства.

Санкции против ИГИЛ

В ноябре 2020 году Украина совместно с 10 странами присоединились к санкциям ЕС против террористических организаций Исламское государство и Аль-Каида.

Принятые санкции предусматривают жесткие ограничения на торговлю или поставки таким террористическим субъектам любого оружия, товаров военного или двойного назначения, запчастей к ним, любую техническую помощь по их обслуживанию.