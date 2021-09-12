Самолет упал в 300 метрах от жилых домов: на Житомирщине произошла авиакатастрофа

В Житомирской области упал легкомоторный самолет, который опрыскивал поля.

Воздушное судно рухнуло в 300 метрах от жилых домов, сообщают местные СМИ.

Пилот самолета пережил авиакатастрофу, его в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.

Сообщается, что самолет занимался опрыскиванием полей вблизи населенного пункта Кмитов.

Пожар после крушения самолета не возник, поэтому специальную технику привлекать не пришлось.

Напомним, на прошлой неделе в международном аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Airzena, который совершал рейс в Вену.

Неполадки возникли сразу же после взлета: в частности, в самолете не закрылось шасси.

Лайнер кружил над Тбилиси 1 час 50 минут, чтобы израсходовать топливо. Без этого, по словам специалистов, существовала угроза взрыва.

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Фото: кадр из видео Житомир INFO