Самолет упал в 300 метрах от жилых домов: на Житомирщине произошла авиакатастрофа

В Житомирской области упал легкомоторный самолет, который опрыскивал поля.
Воздушное судно рухнуло в 300 метрах от жилых домов, сообщают местные СМИ.
Пилот самолета пережил авиакатастрофу, его в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу.
Сообщается, что самолет занимался опрыскиванием полей вблизи населенного пункта Кмитов.
Пожар после крушения самолета не возник, поэтому специальную технику привлекать не пришлось.
Напомним, на прошлой неделе в международном аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Airzena, который совершал рейс в Вену.
Неполадки возникли сразу же после взлета: в частности, в самолете не закрылось шасси.
Лайнер кружил над Тбилиси 1 час 50 минут, чтобы израсходовать топливо. Без этого, по словам специалистов, существовала угроза взрыва.