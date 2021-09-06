В международном аэропорту в столице Грузии Тбилиси совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Airzena. Он летел в Вену.

Как сообщает Грузия Online, неполадки возникли сразу после взлета. В частности, в самолете не закрылось шасси.

Лайнер кружил над Тбилиси 1 час 50 минут, чтобы израсходовать топливо. Без этого, по словам специалистов, существовала угроза взрыва.

В результате самолет приземлился и обошлось без пострадавших. Официальных заявлений в авиакомпании пока не делали.

Напомним, 20 мая в аэропорту Одессы совершил аварийную посадку самолет МАУ Киев-Стамбул.

У самолета отказал двигатель. Пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Одессе не было.

Источник: Грузия Online