Літак впав в 300 метрах від житлових будинків: на Житомирщині сталася авіакатастрофа

У Житомирській області впав легкомоторний літак, який обприскував поля.

Повітряне судно впало в 300 метрах від житлових будинків, повідомляють місцеві ЗМІ.

Пілот літака пережив авіакатастрофу, його у важкому стані доставили в найближчу лікарню.

Повідомляється, що літак займався обприскуванням полів поблизу населеного пункту Кмитів.

Пожежа після аварії літака не виникла, тому спеціальну техніку залучати не довелося.

Нагадаємо, минулого тижня в міжнародному аеропорту Тбілісі зробив аварійну посадку літак авіакомпанії Airzena, який здійснював рейс до Відня.

Неполадки виникли відразу ж після зльоту: зокрема, в літаку не закрилося шасі.

Лайнер кружляв над Тбілісі 1 годину 50 хвилин, щоб витратити паливо. Без цього, за словами фахівців, існувала загроза вибуху.

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Фото: кадр з відео Житомир INFO