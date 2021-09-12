Літак впав в 300 метрах від житлових будинків: на Житомирщині сталася авіакатастрофа

У Житомирській області впав легкомоторний літак, який обприскував поля.
Повітряне судно впало в 300 метрах від житлових будинків, повідомляють місцеві ЗМІ.
Пілот літака пережив авіакатастрофу, його у важкому стані доставили в найближчу лікарню.
Повідомляється, що літак займався обприскуванням полів поблизу населеного пункту Кмитів.
Пожежа після аварії літака не виникла, тому спеціальну техніку залучати не довелося.
Нагадаємо, минулого тижня в міжнародному аеропорту Тбілісі зробив аварійну посадку літак авіакомпанії Airzena, який здійснював рейс до Відня.
Неполадки виникли відразу ж після зльоту: зокрема, в літаку не закрилося шасі.
Лайнер кружляв над Тбілісі 1 годину 50 хвилин, щоб витратити паливо. Без цього, за словами фахівців, існувала загроза вибуху.