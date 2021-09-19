ДТП в селе Владычна — подробности ДТП происшествия 19 сентября на Буковине

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Юлія Захарченко |

Мотоцикл столкнулся с микроавтобусом: на Буковине произошло смертельное ДТП

Мотоцикл столкнулся с микроавтобусом: на Буковине произошло смертельное ДТП

В селе Владычна Черновицкой области мотоцикл столкнулся с микроавтобусом Renault Master, за рулем которого находился 57-летний житель Каменец-Подольского.

В результате автокатастрофы 20-летний мотоциклист и его 19-летний пассажир получили травмы, которые оказались несовместимыми с жизнью. Местные жители Буковины погибли на месте происшествия.

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Правоохранители внесли сведения о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Сейчас следователи Черновицкой области выясняют все обстоятельства и возможные причины дорожно-транспортного происшествия.

По данным Национальной полиции, по состоянию на 31 августа, с начала 2021 года на территории Украины произошло 120 209 ДТП, которые стали смертельными для 1 914 людей.

Согласно отчету, в Украине наблюдается увеличение количества аварий на автодорогах. Для сравнения, в течение всего 2020 года произошло 102 026 ДТП, в которых погибли 2 105 людей.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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